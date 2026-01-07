Yeni Şafak
Eski Belediye Başkan Yardımcısı bıçaklı saldırıya uğradı

Eski Belediye Başkan Yardımcısı bıçaklı saldırıya uğradı

22:437/01/2026, Çarşamba
IHA
Ali Aydın
Sürmene Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, bir araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı. Hastaneye kaldırılan Aydın, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Sürmene Belediyesi önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.


Sürmene Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle birlikte içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçakla yaralanarak yol kenarına bırakıldı. Rize’nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis ekipleri, Artvin’in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen saldırganların içerisinde bulunduğu aracının tekerine Orta Hopa Mahallesi’nde ateş açtı. Bölgedeki kalabalıktan da istifade eden şahıslar yaya olarak kaçarken, polisin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.



