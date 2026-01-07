Yeni Şafak
Mardin’de korkunç olay: Cani adam bebekli anneye ve çocuğa böyle saldırdı

Mardin’de korkunç olay: Cani adam bebekli anneye ve çocuğa böyle saldırdı

17:377/01/2026, Çarşamba
IHA
Mardin’de bebekli anneye ve çocuğa saldıran şahıs tutuklandı
Mardin’de bebekli anneye ve çocuğa saldıran şahıs tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında bebekli anne ile küçük bir çocuğa saldıran şahıs tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

Olay, dün Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen A.K., yol kenarında bebeğiyle yürüyen anneye yumrukla saldırdı.


Yere düşen kadın bebeğini korumaya çalışırken, saldırgan darp etmeye devam etti.

Ardından evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yönelen saldırgan, kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapının içine savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


