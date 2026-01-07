Mardin’de korkunç olay: Cani adam bebekli anneye ve çocuğa böyle saldırdı

Olay, dün Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen A.K., yol kenarında bebeğiyle yürüyen anneye yumrukla saldırdı.

Yere düşen kadın bebeğini korumaya çalışırken, saldırgan darp etmeye devam etti.

Ardından evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yönelen saldırgan, kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapının içine savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.