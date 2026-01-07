Yeni Şafak
Berlin’deki elektrik kablolarına yapılan saldırı 'terör' şüphesiyle soruşturulacak

00:477/01/2026, الأربعاء
AA
Almanya Federal Savcılığı, 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırının "terör" ve "sabotaj" olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı. Gerçekleşen saldırı sonucu, 50 bin hane elektriksiz kalmıştı.

Almanya Federal Savcılığı, 3 Ocak'ta başkent Berlin’de elektrik kablolarına yapılan ve 50 bin hanenin elektriksiz kalmasına neden olan saldırıya ilişkin
"terör"
şüphesiyle soruşturma başlattı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Federal Savcılık, 3 Ocak'ta yapılan saldırı hakkındaki soruşturmayı devraldı.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın,
"terör"
,
"sabotaj"
,
"kundaklama"
ve
"kamu hizmetlerinin aksatılması"
şüphesiyle açıldığı belirtildi.

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı
"terör"
diye nitelendirmişti.

Berlin’de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu şehrin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.



#Almanya
#Volkan Grubu
#Terör
