Berlin’deki elektrik kablolarına yapılan saldırı 'terör' şüphesiyle soruşturulacak

Berlin'de elektrik kesintisi
Almanya Federal Savcılığı, 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırının "terör" ve "sabotaj" olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı. Gerçekleşen saldırı sonucu, 50 bin hane elektriksiz kalmıştı.
Almanya Federal Savcılığı, 3 Ocak'ta başkent Berlin’de elektrik kablolarına yapılan ve 50 bin hanenin elektriksiz kalmasına neden olan saldırıya ilişkin
"terör"
şüphesiyle soruşturma başlattı.
Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Federal Savcılık, 3 Ocak'ta yapılan saldırı hakkındaki soruşturmayı devraldı.
Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın,
"terör"
,
"sabotaj"
,
"kundaklama"
ve
"kamu hizmetlerinin aksatılması"
şüphesiyle açıldığı belirtildi.
Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı
"terör"
diye nitelendirmişti.
Berlin’de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu şehrin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kalmıştı.
Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.
#Almanya
#Volkan Grubu
#Terör