Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin Halep ilinde bir okula saldırı düzenledi

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin Halep ilinde bir okula saldırı düzenledi

22:366/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de saldırı düzenledi
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de saldırı düzenledi

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'teki bir okula havan topu saldırısı düzenledi. Saldırının düzenlendiği sırada okulun boş olduğu öğrenilirken gün içerisinde şehir merkezine düzenlenen saldırılarda 3'ü sivil 1'i Suriye güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Halep'teki Yeni Süryan Mahallesinde bir okula havan saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gün içinde Halep'e saldırılar düzenleyen terör örgütü akşam saatlerinde Yeni Süryan Mahallesinde el Kalima okuluna havan topu saldırısı gerçekleştirdi.


Saldırı yapıldığı sırada okulun boş olduğu öğrenildi

Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor.


Terör örgütü PKK/YPG'nin gün içindeki Halep şehir merkezine düzenlediği saldırılarda 3'ü sivil 1'i Suriye güvenlik gücü olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk toplam 15 sivil de yaralandı.

PKK/YPG, Halep'in Bustan el-Başa Mahallesi'ndeki Zahi Azrak Hastanesi'ni de akşam saatlerinde saldırı düzenlemişti.


Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklaması

Suriye Savunma Bakanlığı çatışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te ordu birlikleri ile sivillere yönelik saldırılarını üçüncü gününde artırarak sürdürdüğü kaydedildi.

Terör örgütünün, 10 Mart Anlaşması'nı tanımayarak fiilen ihlal ettiği belirtilen açıklamada, PKK/YPG'nin orduyu çatışma sahasını kendi belirleyeceği açık bir savaşa çekmeye çalıştığı vurgulandı.




#Halep
#PKK/YPG
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS DESTEKLERİ ARTTI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları ne kadar oldu? İşte ilkokul, lise ve üniversite VGM burs miktarları