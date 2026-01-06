Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin Halep ilinde bir okula saldırı düzenledi

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Halep'teki Yeni Süryan Mahallesinde bir okula havan saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gün içinde Halep'e saldırılar düzenleyen terör örgütü akşam saatlerinde Yeni Süryan Mahallesinde el Kalima okuluna havan topu saldırısı gerçekleştirdi.





Saldırı yapıldığı sırada okulun boş olduğu öğrenildi

Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor.





Terör örgütü PKK/YPG'nin gün içindeki Halep şehir merkezine düzenlediği saldırılarda 3'ü sivil 1'i Suriye güvenlik gücü olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk toplam 15 sivil de yaralandı.

PKK/YPG, Halep'in Bustan el-Başa Mahallesi'ndeki Zahi Azrak Hastanesi'ni de akşam saatlerinde saldırı düzenlemişti.





Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklaması

Suriye Savunma Bakanlığı çatışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te ordu birlikleri ile sivillere yönelik saldırılarını üçüncü gününde artırarak sürdürdüğü kaydedildi.

Terör örgütünün, 10 Mart Anlaşması'nı tanımayarak fiilen ihlal ettiği belirtilen açıklamada, PKK/YPG'nin orduyu çatışma sahasını kendi belirleyeceği açık bir savaşa çekmeye çalıştığı vurgulandı.











