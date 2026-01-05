SDG'nin sinsi planı Suriye ordusuna takıldı: Esedçi 8 kişi kıskıvrak yakalandı

Suriye Ordusu, Halep doğusunda düzenlenen operasyonda, devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgelere geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.
Suriye Ordusu, Halep'in doğusunda düzenlenen operasyonda devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.
8 kişiyi yakalandı
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'nin, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan açıklamasında, ordunun Halep'in doğusundaki Deyr Hafir yakınlarında yürüttüğü operasyon sırasında, devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları ifade edildi.