Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
SDG'nin sinsi planı Suriye ordusuna takıldı: Esedçi 8 kişi kıskıvrak yakalandı

SDG'nin sinsi planı Suriye ordusuna takıldı: Esedçi 8 kişi kıskıvrak yakalandı

09:435/01/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Suriye (Arşiv)
Suriye (Arşiv)

Suriye Ordusu, Halep doğusunda düzenlenen operasyonda, devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgelere geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.

Suriye Ordusu, Halep'in doğusunda düzenlenen operasyonda devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

8 kişiyi yakalandı

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'nin, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan açıklamasında, ordunun Halep'in doğusundaki Deyr Hafir yakınlarında yürüttüğü operasyon sırasında, devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları ifade edildi.




#Suriye
#Halep
#YPG
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA BELLİ OLDU! En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2026? SSK, Bağ-Kur, 4C, Emekli Sandığı Ocak zamlı maaş tablosu