Suriye destek bekliyor

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçse de 14 yıl süren savaşta, evlerini ve işlerini kaybeden yüzbinlerce insan hala çadır kentlerde yaşıyor. Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Halep, İdlib ve çevresindeki çadır kentlerde yaşayan yerinden edilmiş Suriyeliler, kar fırtınası ve dondurucu soğuklarla birlikte bir kez daha hayatta kalma mücadelesi veriyor. Esed rejiminin iç savaşından kaçmak zorunda kalan ve yıllardır kamplarda yaşamaya mahkum edilen milyonlarca insanın, sert kış şartlarından korunabilecekleri uygun bir sığınağı bulunmuyor. Suriye’de savaş bitmiş olsa da yüzde 70’den fazlası yıkılan ülkede hala yardıma ihtiyacı bulunan milyonlarca insan var. Sivil toplum kuruluşları, hala çadırda kalan milyonlar için yardım çağrısında bulunuyor.

DONDURUCU SOĞUK ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR İÇİN TEHDİT

Çadır kentlerde yaşayan aileler, kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte kar ve dondurucu soğukla mücadele ediyor. Yerinden edilmiş binlerce insan, en temel yaşam koşullarından yoksun şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Kamplarda yaşam, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için daha da zor geçiyor. Kar yağışıyla birlikte çadırların üzeri beyaza bürünürken, ince brandalardan yapılmış çadırlar, soğuğu kesmiyor. Gece saatlerinde düşen sıcaklık, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çadır kentlerde yaşayan aileler, bir yandan karı temizlemeye çalışırken diğer yandan donmamak için sınırlı imkanlarla ısınmanın yollarını arıyor.

SAVAŞ BİTTİ AMA MİLYONLAR HALA ÇADIRDA

Çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren bu aileler için kış, yılın en zor dönemi. Yazın tozu ve sıcağıyla, kışın ise karı ve ayazıyla mücadele eden insanlar, her mevsimi bir başka imtihan olarak karşılıyor. Bugün kamplarda yaşayanların büyük bir kısmı, kar yağışı ve aşırı soğuktan doğrudan mustarip durumda. İnsani yardım kuruluşları, bu zor şartlar altında yardımlarını sürdürmeye çalışıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Medya Sorumlusu Yakup Alaca, kış çalışmaları kapsamında birçok ülkede olduğu gibi Suriye’de de destek faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyerek, "Isınma, barınma ve temel ihtiyaçlara yönelik yardımlar, kamplardaki mazlumların nefes alabilmesi için hayati önem taşıyor. Ancak sahadaki ihtiyaç, yapılan yardımların çok daha ötesinde. Bu nedenle hayırseverlere yardım çağrısı yapıyoruz. Çok sayıda insan burada sizden gelecek yardımları bekliyor. Kış şartlarını daha katlanılabilir hale getirmek için desteğinizi bekliyoruz" dedi.

KIŞ AYLARINDA DESTEK ÇAĞRISI

Suriye’nin kuzeybatısında yerinden edilmiş insanlar için toplam bin 191 kamp bulunuyor. Bu kampların 354’ü Halep kırsalında, 837’si ise İdlib kırsalında yer alıyor. Her kamp, her çadır yerinden edilmenin, acının ve bitmeyen bekleyişin hikayesini taşıyor. Her bir çadır, kırık bir vatanın ve umudunu kaybetmemiş kalplerin sessiz tanığı. Çocuklar, battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışıyor. Anneler, çocuklarının üşümemesi için geceleri uyumuyor, babalar ise çaresizlik içinde çadırın dışında karla ve rüzgarla mücadele ediyor. Bölgede yaşanan bu insani tablo, yardım çağrılarını daha da acil hale getiriyor. Uzmanlar ve yardım kuruluşları, özellikle kış aylarında desteklerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Isınma malzemeleri, yakıt, kışlık kıyafet ve gıda yardımları, kamplardaki insanlar için hayati önem taşıyor.

ÇADIR ÜZERİMİZE ÇÖKTÜ