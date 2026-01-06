Kamu binalarında 5 yılda 2,6 milyar lira tasarruf sağlandı

Kamu binalarında tasarruf ile ilgili rakamları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamu binalarında son 5 yılda 2,6 milyar TL'lik kaynak tasarrufu sağlandığını açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enerjideki en büyük yerli kaynağımız verimlilik. Kamu binalarımızda son 5 yılda 2,6 milyar TL'lik kaynak tasarrufu sağladık. Bu sayede israfı önlüyor, enerjimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" denildi.
