Kamu binalarında 5 yılda 2,6 milyar lira tasarruf sağlandı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enerjideki en büyük yerli kaynağımız verimlilik. Kamu binalarımızda son 5 yılda 2,6 milyar TL'lik kaynak tasarrufu sağladık. Bu sayede israfı önlüyor, enerjimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" denildi.