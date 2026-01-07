SGK avukatına silahlı saldırı sonrası HUDER'den meslektaşlarına destek

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde görev yapan avukat Zekeriya Polat, mesleki faaliyeti nedeniyle uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kurum binasında gerçekleşen saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avukat Zekeriya Polat

Saldırının, emeklilik başvurusu reddedilen ve açtığı davayı kaybeden H.H. tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Şüpheli, olay sonrası gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

SALDIRI SADECE BİR KİŞİYE DEĞİL, ADALETE YÖNELİKTİR

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER), Yalova’daki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın bireysel bir şiddet eylemi olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Açıklamada, savunma makamını temsil eden avukatlara yönelik her türlü saldırının hukukun üstünlüğünü ve adil yargılanma hakkını hedef aldığı ifade edildi.

Cinayet zanlısı H.H.

Dernek açıklamasında, avukatların görevlerini baskı, korku ve şiddet altında yapmaya zorlanmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, avukatların can güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi için yetkili makamların derhal etkili ve kalıcı önlemler alması çağrısında bulunuldu.