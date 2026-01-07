Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
SGK avukatına silahlı saldırı sonrası HUDER'den meslektaşlarına destek

SGK avukatına silahlı saldırı sonrası HUDER'den meslektaşlarına destek

Oğuzhan Ürüşan
18:217/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
SGK binasında silahlı saldırıda avukat Zekeriya Polat hayatını kaybetti.
SGK binasında silahlı saldırıda avukat Zekeriya Polat hayatını kaybetti.

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde görevli avukat Zekeriya Polat, kurum binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırının, emeklilik başvurusu reddedilen ve açtığı davayı kaybeden bir kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, şüpheli gözaltına alındı. Olay, hukuk camiasında büyük tepki çekerken soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde görev yapan avukat Zekeriya Polat, mesleki faaliyeti nedeniyle uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kurum binasında gerçekleşen saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avukat Zekeriya Polat

Saldırının, emeklilik başvurusu reddedilen ve açtığı davayı kaybeden H.H. tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Şüpheli, olay sonrası gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

SALDIRI SADECE BİR KİŞİYE DEĞİL, ADALETE YÖNELİKTİR

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER), Yalova’daki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın bireysel bir şiddet eylemi olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Açıklamada, savunma makamını temsil eden avukatlara yönelik her türlü saldırının hukukun üstünlüğünü ve adil yargılanma hakkını hedef aldığı ifade edildi.

Cinayet zanlısı H.H.

Dernek açıklamasında, avukatların görevlerini baskı, korku ve şiddet altında yapmaya zorlanmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, avukatların can güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi için yetkili makamların derhal etkili ve kalıcı önlemler alması çağrısında bulunuldu.

HUDER, mesleki faaliyeti nedeniyle hedef alınan avukata yönelik saldırıyı kınadığını açıkladı.

#Zekeriya Polat
#Avukat
#Silah
#Saldırı
#Yalova
#Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara ASKİ su kesintisi duyurusu 7-8 Ocak: Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe planlı ve plansız su kesintisi programı