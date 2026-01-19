Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana'da otomobil dere yatağına devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

Adana'da otomobil dere yatağına devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

23:0719/01/2026, понедельник
AA
Sonraki haber
3 yaralının hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.
3 yaralının hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılırken, Ceyhan Devlet Hastanesine sevk edilen 30 yaşındaki Abdulvahap Bilir tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Kurtkulağı Kavşağı mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje ardından uyarı levhalarına çarptı.

Savrulan araç, bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan B.D, A.T, Abdulvahap Bilir ve H.Y. itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulvahap Bilir (30), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.


#Adana
#Ceyhan
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Maçlar saat kaçta? Devler Ligi'nde 7. haftanın maç programı ve canlı yayın kanalları