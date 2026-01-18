Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak'ta 3 araç zincirleme kazaya karıştı: Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ta 3 araç zincirleme kazaya karıştı: Ölü ve yaralılar var

23:2318/01/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tedavi altına alınan Feyruz Yargı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Cizre–Şırnak D400 kara yolu üzerindeki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli’nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 35 ZZ 663 plakalı otomobil ile A.P. (45) yönetimindeki 25 ADE 924 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinden geçerken aracından inen ve diğer araçları yavaşlatmak isteyen M.Y.’ye de (19), B.B. yönetimindeki 06 DNM 024 plakalı cip çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.Y. ve araçlarda bulunan diğer yaralılar Feyruz Yargı (46), M.A. (23), B.A. (19), D.O. (23), M.O. (23) ve M.Ş.P. (33) ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Feyruz Yargı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yargı’nın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Şırnak
#Cizre
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025'te 'Ramazan ayı'nda, Türkiye'de hangi iki ilde iftar vakti, aynı tarihte, saat ve dakika olarak hiç aynı olmamıştır?