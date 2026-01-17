Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Şişli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Şişli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

23:3017/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

D-100 Karayolunda bir motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şişli'de, seyir halindeki motosiklet önce hafif ticari araca daha sonra da bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü S.B. hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Şişli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 NYK 765 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu S.K. yönetimindeki 07 BEJ 893 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, çarpma sırasında sürücünün kaskının kafasından çıktığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Topkapı yönünde 2 şerit trafiğe kapatılırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri, hafif ticari araç sürücüsü S.K.'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. S.B.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen motosiklet, çekici ile kaldırıldı. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#Kaza
#Bariyer
#Motosiklet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu