Bursa'da iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tamer D. (20) yönetimindeki 16 DZ 410 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Süleymaniye Mahallesi mevkisinde Sedat Taç (45) idaresindeki 26 ACL 757 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Taç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.