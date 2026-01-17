Yeni Şafak
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

23:0417/01/2026, Cumartesi
AA
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Taç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tamer D. (20) yönetimindeki 16 DZ 410 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Süleymaniye Mahallesi mevkisinde Sedat Taç (45) idaresindeki 26 ACL 757 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#Bursa
#İnegöl
#kaza
