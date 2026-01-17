Yeni Şafak
Yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

13:1017/01/2026, Cumartesi
IHA
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



