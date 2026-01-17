Yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.