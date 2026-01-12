Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Sobaya atılan yanıcı madde dehşet saçtı: Sanayide patlama biri ağır dört yaralı

Sobaya atılan yanıcı madde dehşet saçtı: Sanayide patlama biri ağır dört yaralı

18:2612/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da sanayi sitesinde bulunan oto elektrikçide yanıcı madde atılan sobada patlama oldu. Meydana gelen olay sonucu biri ağır dört kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sanayi sitesindeki bir oto elektrikçide yanıcı maddenin atıldığı sobada patlama oldu, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Oto elektrikçide sobaya yanıcı maddenin atılmasıyla patlama oldu. Patlamada, iş yerindeki H.Y. (78) ile M.S.D., S.C. ve M.F.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan H.Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İş yerinde hasara neden olan patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Diyarbakır
#Ergani
#Sanayi Sitesi
#Soba
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen atamaları ve yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB 2026 takvimini duyurdu