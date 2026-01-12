Sobaya atılan yanıcı madde dehşet saçtı: Sanayide patlama biri ağır dört yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sanayi sitesindeki bir oto elektrikçide yanıcı maddenin atıldığı sobada patlama oldu, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Oto elektrikçide sobaya yanıcı maddenin atılmasıyla patlama oldu. Patlamada, iş yerindeki H.Y. (78) ile M.S.D., S.C. ve M.F.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.