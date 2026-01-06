Yeni Şafak
İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan radyatör ustası öldü

21:066/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
DHA
Radyatör ustası Sedat E., hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki bir iş yerinde radyatör ustası Sedat E. çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan kontrolde radyatör ustasının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diyarbakır’da, sanayi sitesindeki iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan radyatör ustası Sedat E., yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki 2’nci sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre radyatör ustası Sedat E., çalıştığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan ateşlenen kurşunların başına isabet ettiği Sedat E. yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Sedat E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sedat E.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




