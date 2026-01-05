Yeni Şafak
ABD Başkan Yardımcısı Vance’in evine saldırı düzenlendi: Camları kırıldı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in Ohio eyaletine bağlı Cincinnati’de bulunan evine sabah erken saatlerde saldırı düzenlendi. Olayda evde bulunmayan Vance’in konutunun camları kırılırken, bir şüpheli gözaltına alındı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in Ohio eyaletine bağlı Cincinnati’de bulunan evine saldırı düzenlendi.

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin düzenlenen operasyonla ülke dışına çıkarılmasına ilişkin gelişmeler devam ederken ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in Ohio eyaletine bağlı Cincinnati’de bulunan evine saldırı düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sırasında Vance’in evde olmadığı ve saldırı sonucu evin camlarının kırıldığı kaydedildi.


