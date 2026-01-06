Oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişimi: Şüpheliyi esnaf durdurdu

Olay, Kaynarca Mahallesi’nde bulunan bir dükkanda gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kuyumcuya giren şüpheli, elindeki silahı çıkararak kuyumcuyu tehdit etti. Şüphelinin, "Bu çantaya ne varsa doldur" demesinin ardından kuyumcunun şüpheliye yumruk atmasıyla birlikte arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında şüpheli yere düşerken, kuyumcu ile şüpheli arasındaki arbede dükkan dışına taştı. Olayın büyümesi üzerine çevredeki esnaflar tarafından şüpheliye müdahale edildi. Yaşanan arbede sırasında şüphelinin elindeki silahın yere düşmesiyle birlikte silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.