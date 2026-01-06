Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
İş yerinden 250 bin TL değerinde hurda hırsızlığı

İş yerinden 250 bin TL değerinde hurda hırsızlığı

00:526/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Yakalanan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de bir iş yerinden 250 bin TL değerindeki hurda malzemenin çalınmasıyla ilgili başlatılan çalışma sonucu iki hırsız yakalandı.

Kayseri’de bir iş yerinden 250 bin TL değerinde hurda çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinden 250 bin TL değerindeki hurda malzemenin çalınmasıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 75 saatlik kamera incelemesinin ardından olayı İ.E. (28) ve A.E.’nin (22) gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler İ.E. (28) ve A.E. (22) yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan aramalarda 250 bin TL değerindeki 500 kilogram hurda ekipler tarafından ele geçirilerek, eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen İ.E. (28) ve A.E. (22) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Kayseri
#Hurda
#Hırsızlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü takvimi Ocak 2026: Bu ay temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu