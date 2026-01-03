Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri’de kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri’de kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

21:313/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Kayseri'de Ş.T. (52), kavga ettiği arkadaşı Ali Kemal K.'yi (53) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Ş.T. ile arkadaşı Ali Kemal K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 

Kavgada Ş.T., arkadaşı Ali Kemal K.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Ali Kemal K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Kemal K.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Ş.T.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

#Kayseri
#Cinayet
#Arkadaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı için ilk kez net rakam açıklandı: SSK-Bağ-Kur için %12,42 enflasyon zammı, taban maaş 19 bin TL...