Drift atan 2 sürücüye 163 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Beştepeler Mesire Alanı ve Esentepe Mahallesi’nde aracıyla drift atan 2 sürücünün videolarının sanal medyada paylaşılması sonrası çalışma başlattı. Sivil ekipler tarafından otomobiller ve sürücüleri tespit edildi. Sürücülere toplam 163 bin 308 TL cezai işlem uygulanarak, birinin belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Diğer sürücünün ise ehliyetinin olmadığı belirtildi.