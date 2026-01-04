Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu paylaştı: Bolu Güney Çevre Yolu projesiyle 15 dakikalık yol 2 dakikaya indi

10:064/01/2026, Pazar
Bolu Güney Çevre Yolu projesi ile 15 dakikalık yol 2 dakikaya düştü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Projesi ile 15 dakikalık mesafenin 2 dakikaya düştüğünü duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Türkiye Hızlanıyor" başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • “Bolu Güney Çevre Yolu projemizle 15 dakikalık yolu 2 dakikaya düşürerek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağladık. Ulaşımda hız, şehir içi trafikte tam rahatlık”
