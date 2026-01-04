Bakan Uraloğlu paylaştı: Bolu Güney Çevre Yolu projesiyle 15 dakikalık yol 2 dakikaya indi

Bolu Güney Çevre Yolu projesi ile 15 dakikalık yol 2 dakikaya düştü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Türkiye Hızlanıyor" başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- “Bolu Güney Çevre Yolu projemizle 15 dakikalık yolu 2 dakikaya düşürerek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağladık. Ulaşımda hız, şehir içi trafikte tam rahatlık”
