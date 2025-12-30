35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor: Sarıyer-Kilyos Tüneli’nde hedef 2026

“İstanbul Havalimanı ile İstanbul’un iş merkezleri arasındaki bağlantı da hızlanacaktır. Yine, İstanbul’un kuzeyinde yer alan; Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanlar tüneller üzerinden İstanbul’un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebilecektir. Böylelikle İstanbul’un kuzeyindeki yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacak. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul’un acil yardım ve tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu’na hızlı erişim imkanı da tesis edilmiş olacak. Bu açından da bakıldığında Kuzey Marmara Otoyoluna entegrasyonu en hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak Sarıyer-Kilyos Tüneli projemizin İstanbul için ne kadar önemli olduğu ortadadır.”