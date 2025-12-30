Sabiha Gökçen'in kapasitesi 50 milyon yolcuya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi'ne ilişkin, “Yaklaşık 70 milyon avroluk yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu projemiz, havalimanımızın yolcu kapasitesine yıllık 5,5 milyon ilave katkı sağlayacak, Sabiha Gökçen’i 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebilen bir terminal kampüsü seviyesine taşıyacaktır. Yürütülen çalışmalar mevcut kapasiteyi artırmakla sınırlı değil. Terminal-3 ve Mütemmimleri Projesi ve Kuzey Hava Sahası Gelişim Projesi gibi yatırımlar, önümüzdeki dönemde havalimanımızın uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmaktadır. Bununla birlikte, holistik otopark düzenlemeleri, metro çıkışıyla entegre edilen 13 duraklı şehirler arası ulaşım alanı ve kara tarafı erişim projeleri sayesinde, havalimanımız şehirle daha güçlü, daha hızlı ve daha entegre bir bağ kurmaktadır” dedi.