Sabiha Gökçen'in kapasitesi 50 milyon yolcuya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın toplam terminal kapasitesini 50 milyon yolcunun üzerine taşıyacak terminal açılışı yapıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracak” dedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın toplam terminal kapasitesini 50 milyon yolcuya çıkaran Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin 1. Faz açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani'nin de katıldığı törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam ekonomik büyüklüğü 55 trilyon doları aşan 67 ülkenin bulunduğu merkezde yer aldığını anlattı.
DAHA HIZLI VE DAHA KONFORLU
Uraloğlu, yenilenen terminalin özellerine dikkat çekti: “Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracak. Yeni yapılan çalışmalarla, ilk terminal binası T1, modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısıyla yeniden hayat buldu. Terminal 1 ve Terminal 2, yaklaşık 240 metre uzunluğunda, 10,5 metre genişliğinde özel bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Artık yürüyen bantlar ve elektro-mekanik ekipmanlarla yolcu akışı kesintisiz ve üst düzey konforla sağlanmış oluyor. Bu faz kapsamında, 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip Uzak Uçak Bekleme Salonu da hizmete hazır hale getirildi. Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede, 5 adet çıkış kapısı, 150 metrekare Duty Free alanı, yeme-içme alanları, çocuk oyun alanı, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza hizmet sunacak.”
AVRUPA’NIN EN HIZLI BÜYÜYEN HAVALİMANI
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Faruk Kacır, 2001 yılında 44 bin yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, bugün henüz 2024 yılı tamamlanmadan 44 milyonu aşkın yolcu trafiğine ulaştığını söyledi. Sabiha Gökçen ilk 11 ayın 9'unda Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olduğuna dikkat çeken Kacır, bu yılı 48 milyonu aşkın yolcu ile tamamlayacaklarını ifade etti.
70 MİLYON AVRO YENİ YATIRIM YAPILDI
- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi'ne ilişkin, “Yaklaşık 70 milyon avroluk yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu projemiz, havalimanımızın yolcu kapasitesine yıllık 5,5 milyon ilave katkı sağlayacak, Sabiha Gökçen’i 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebilen bir terminal kampüsü seviyesine taşıyacaktır. Yürütülen çalışmalar mevcut kapasiteyi artırmakla sınırlı değil. Terminal-3 ve Mütemmimleri Projesi ve Kuzey Hava Sahası Gelişim Projesi gibi yatırımlar, önümüzdeki dönemde havalimanımızın uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmaktadır. Bununla birlikte, holistik otopark düzenlemeleri, metro çıkışıyla entegre edilen 13 duraklı şehirler arası ulaşım alanı ve kara tarafı erişim projeleri sayesinde, havalimanımız şehirle daha güçlü, daha hızlı ve daha entegre bir bağ kurmaktadır” dedi.