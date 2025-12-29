Sosyal konutta ilk kura bugün Adıyaman'da

81 ilde 500 bin sosyal konut için ilk kuralar bugün deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekilecek. Bu hafta Adıyaman'ın yanı sıra Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman'da da kura çekimleri yapılacak. Evlerin teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam ve modern konutlara uygun ödeme koşullarıyla kavuşacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvurular 10 Kasım'da başlamıştı. Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erdi. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En çok başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. En fazla başvuru yapanlar ise 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi oldu.
İLK HAFTANIN ÇEKİLİŞ LİSTESİ
Noter huzurunda yapılacak "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenecek. Hak sahipliğini belirleyecek kuralar bugün Adıyaman'da başlatılacak. Yarın Şırnak ve Hakkari'de, 5 Ocak 2026'da Siirt ve Van'da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta ise Batman'da kura çekimleri yapılacak. TOKİ'nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.
AFETLERE DİRENÇLİ MODERN YAPILAR
Türkiye tarihinin en büyük sosyal adımı olacak projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Proje sayesinde hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de kira fiyatları dengelenecek. 1,5 trilyon liralık projeyle 300 sektörün çarkları daha da hızlı dönecek. Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.
YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AYA VARAN VADE
'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan meydana gelecek.
FİYAT VE ÖDEME PLANI
- Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satılacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi. İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olacak.