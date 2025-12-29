SWM’den Eskişehir’de ilk seri üretim

Rus ATMO Group, 2023 sonunda Çinli otomotiv üreticisi SWM Motors ile giriş yaptığı Türkiye pazarında yerli üreticiler arasına adını yazdırdı. SWM Motors ile Türkiye pazarında kısa sürede önemli başarılara imza atan ATMO Group, kurduğu ortak girişim grubu Urzat Otomotiv AŞ üzerinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yürütülen test üretimlerinin ardından, aralık ayı itibarıyla G01 Pro modelinde seri üretime başladı.

Anton Chernov

2 YILDA ÜRETİME GEÇTİ

ATMO Group’un, 2023 yılının aralık ayında SWM Motors ile Türkiye pazarına giriş yaptığını hatırlatan ATMO Group CEO’su Anton Chernov, iki yıl gibi kısa bir sürede üretim aşamasına gelmenin önemine dikkat çekti. Chernov, “SWM G01 Pro’yu, Türkiye’deki kullanıcıların ve bayi ağımızın gerçek beklentilerini dikkate alarak geliştirdik. Modelin donanım yapısından sürüş karakterine kadar pek çok noktada Türkiye pazarının ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını merkeze aldık. Yerli üretim G01 Pro, bu yaklaşımın somut bir sonucu olarak bayilerde yerini alıyor” diye konuştu.

5 YIL 150 BİN KM GARANTİ SUNUYOR

Yerli üretim SWM G01 Pro için Türkiye’de 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunulurken, model ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki bayilerde satışa sunulacak. Chernov, “SWM G01 Pro’yu, Türkiye’deki kullanıcıların gerçek beklentilerine yanıt veren, akılcı ve dengeli bir SUV olarak konumlandırıyoruz. 1 milyon 899 bin liralık özel lansman fiyatıyla G01 Pro, bugün yerli tüketicinin ulaşabileceği, güvenle tercih edebileceği ve Türkiye’de üretilmiş bir model olarak öne çıkıyor” açıklamasını yaptı.

1,5 LİTRELİK MOTOR 178 BEYGİR GÜCE SAHİP

SWM G01 Pro, 4.670 mm uzunluğu, 1.855 mm genişliği ve 2.750 mm aks mesafesiyle sınıfında geniş bir iç hacim sunuyor. 1.5 TGDI motoruyla 178 beygir ve 300 Nm tork barındıyor. G01 Pro, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla kombine ediliyor.







