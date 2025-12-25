Otomotiv devi 51 bin aracını geri çağırdı: Dikkat! Arabanız alev alabilir

Toyota ABD'de kritik hata

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota da dün ABD’de 55 bin 405 aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmadan Camry ve Corolla Cross Hybrid modellerinin etkilendiği bildirildi. NHTSA, araçlardaki invertör içinde bulunan bir cıvatanın yeterince sıkılmamış olabileceğini, bunun da terminalde temas sorununa yol açabileceğini açıkladı.