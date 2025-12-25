Otomotiv devi 51 bin aracını geri çağırdı: Dikkat! Arabanız alev alabilir

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai, 51 bin 587 aracı geri çağırma kararı aldı. Şirket, römork kablo demetindeki hatalı montajın kısa devre ve yangın riskini artırdığını belirtirken, araç sahiplerine onarım tamamlanana kadar araçlarını açık alanlarda ve yapılardan uzak noktalarda park etmeleri uyarısında bulundu.
Hyundai, 51 bin 587 aracı güvenlik riski nedeniyle geri çağırıyor.
Yangın riski var
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai araçlarında kablo demetinin hatalı montajı nedeniyle römork lambalarının çalışmamasına yol açabilecek bir kısa devre riski bulunduğunu ve bunun yangın tehlikesini artırabileceğini açıkladı.
Park uyarısı
Hyundai, araç sahiplerinin güvenliği için yetkili servislerde gerekli kontrollerin ve onarımların ücretsiz yapılacağını açıkladı.
Ayrıca, onarım tamamlanana kadar araçların açık alanlarda ve yapılardan uzak noktalara park edilmesi tavsiye edildi.
Toyota ABD'de kritik hata
Japonya merkezli otomotiv devi Toyota da dün ABD’de 55 bin 405 aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmadan Camry ve Corolla Cross Hybrid modellerinin etkilendiği bildirildi. NHTSA, araçlardaki invertör içinde bulunan bir cıvatanın yeterince sıkılmamış olabileceğini, bunun da terminalde temas sorununa yol açabileceğini açıkladı.