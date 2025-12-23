Otomotiv sektöründe 2026 yılı büyük bir dönüm noktası olacak. Birçok marka, Türkiye’de de ilgi gören bazı modellerin üretimini durdurma kararı aldı. Satış performansı, model gamındaki çakışmalar ve elektrikli dönüşüm süreci nedeniyle yollara veda etmeye hazırlanan otomobiller netleşti. İşte, üretimi duracak otomobil modelleri.
SlashGear’in yayımladığı analize göre, 2026 yılında üretimi sona erecek 34 otomobil modeli açıklandı. Listede hem kitlesel hem de premium markalara ait birçok araç yer alırken, kararların arkasında satış düşüşleri, model yelpazesinin yeniden şekillenmesi ve elektrikli dönüşüm sürecinin etkili olduğu belirtildi. İşte, yeni yılda üretimi durdurulacak arabalar...