Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Araba almayı düşünenler dikkat: 2026'da üretimi duracak araç sayısı arttı, bu modeller tarihe karışacaklar

Araba almayı düşünenler dikkat: 2026'da üretimi duracak araç sayısı arttı, bu modeller tarihe karışacaklar

15:4323/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Otomotiv sektöründe 2026 yılı büyük bir dönüm noktası olacak. Birçok marka, Türkiye’de de ilgi gören bazı modellerin üretimini durdurma kararı aldı. Satış performansı, model gamındaki çakışmalar ve elektrikli dönüşüm süreci nedeniyle yollara veda etmeye hazırlanan otomobiller netleşti. İşte, üretimi duracak otomobil modelleri.

SlashGear’in yayımladığı analize göre, 2026 yılında üretimi sona erecek 34 otomobil modeli açıklandı. Listede hem kitlesel hem de premium markalara ait birçok araç yer alırken, kararların arkasında satış düşüşleri, model yelpazesinin yeniden şekillenmesi ve elektrikli dönüşüm sürecinin etkili olduğu belirtildi. İşte, yeni yılda üretimi durdurulacak arabalar...

Kia Soul

Kia Cerato

Lincoln Corsair

Lincoln Nautilus

Chevrolet Malibu

Subaru Legacy

Acura TLX

Acura ZDX

Audi A4

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 Sportback e-tron

BMW X4

BMW M8 Coupe

Cadillac XT4

Cadillac XT4

Cadillac XT6

Infiniti QX50

Infiniti QX55

Jeep Wrangler

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz GLC Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe

Volvo S60

Volvo S90

Polestar 2

Toyota bZ4X

Nissan Altima

Lexus RC

Lexus RC F

Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Cayman

Cadillac CT4-V Blackwing

Cadillac CT5-V Blackwing

Ford Escape

Ford Edge

#otomobil
#araç
#araba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 yılı pasaport ücretleri ne kadar oldu?