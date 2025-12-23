SlashGear’in yayımladığı analize göre, 2026 yılında üretimi sona erecek 34 otomobil modeli açıklandı. Listede hem kitlesel hem de premium markalara ait birçok araç yer alırken, kararların arkasında satış düşüşleri, model yelpazesinin yeniden şekillenmesi ve elektrikli dönüşüm sürecinin etkili olduğu belirtildi. İşte, yeni yılda üretimi durdurulacak arabalar...