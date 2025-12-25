Yeni Şafak
ABD'de Tesla alarmı: 179 bin araç için inceleme başlatıldı

07:4525/12/2025, Perşembe
AA
Tesla Model 3
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla Model 3 araçlarında acil durumda kapı açma mekanizmasının kolay erişilebilir ve açık şekilde tanımlanabilir olmaması endişeleri üzerine inceleme başlattı.

NHTSA'dan yapılan açıklamada,
incelemenin 2022 model tahmini 179 bin 71 Tesla Model 3 aracı kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Arıza Araştırma Ofisi'nin (ODI) mekanik kapı açma mekanizmasının gizli, üzerinde etiket bulunmayan ve acil durumda sezgisel olarak bulunması zor olduğu iddialarını içeren bir kusur dilekçesi aldığı aktarıldı.

NHTSA'nın açıklamasında, konunun değerlendirilmesi ve dilekçenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi amacıyla inceleme sürecinin başlatıldığı kaydedildi.



