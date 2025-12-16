Elon Musk söylentileri doğruladı: Tesla’nın robotaksi hamlesi başladı

Tesla’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve otomotiv dünyasında merakla beklenen tam otonom sürüş projesinde, kritik bir eşik aşıldı.





Austin sokaklarında kaydedilen görüntülerde, direksiyonunda veya yolcu koltuğunda herhangi bir güvenlik görevlisi bulunmayan bir Tesla aracın trafikte ilerlediği ortaya çıktı.





Sürücü ve güvenlik görevlisi yok





Yerel halk tarafından hafta sonu kaydedilen görüntülerde, özel donanımlara sahip bir Model Y'nin tamamen boş koltuklarla şehir içinde manevra yaptığı görülüyor.









Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan Elon Musk, araçta yolcu olmadan testlerin devam ettiğini doğrulayarak sürece resmiyet kazandırdı.





Bu gelişme otonom sürüş teknolojisi adına büyük bir adım olsa da Tesla'nın sistemin güvenliğini kanıtlayan kapsamlı verileri henüz paylaşmamış olması, bazı endişeleri de beraberinde getiriyor.





Sektördeki diğer rakiplerin aksine Tesla'nın detaylı kaza ve müdahale raporlarını sunmaması, teknolojinin hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri meydana getiriyor.





Elon Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirmede, Austin'deki Robotaksi hizmetinde güvenlik monitörüne duyulan ihtiyacın kısa sürede sona ereceğini öngördüğünü belirtmişti.











