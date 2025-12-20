Yeni Şafak
En güvenilir otomobil markaları sıralandı! İlk sıradan son sıraya liste şaşırttı: Tesla, Volvo derken işte zirvedeki marka...

En güvenilir otomobil markaları sıralandı! İlk sıradan son sıraya liste şaşırttı: Tesla, Volvo derken işte zirvedeki marka...

17:0120/12/2025, Cumartesi
Consumer Reports’un 2025 yılı raporuna göre, 5–10 yaş aralığındaki ikinci el otomobillerde en güvenilir markalar belli oldu. Değerlendirme sonucunda Japon markaları bu yıl da listenin zirvesinde yer alırken, Tesla güvenilirlik sıralamasında beklentilerin altında kaldı. İşte ikinci elde en güvenilir arabalar.

ABD merkezli Consumer Reports’un ikinci el araba pazarına yönelik yayımladığı son güvenilirlik çalışmasında dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. 5 ila 10 yaş aralığındaki araçların değerlendirildiği araştırmada, Tesla 26 otomobil markası arasında en düşük güvenilirlik puanı alarak listenin son sırasına yerleşti.

Listenin zirvesinde sürpriz isim

Listenin tepesinde görmeye alıştığımız Japon markası bu yıl da en sorunsuz ikinci el arabalar olarak öne çıktı.

26-Tesla: 31﻿﻿﻿



25-Jeep: 32



24-Ram: 35



23-Chrysler: 36


22-GMC: 37


21-Kia: 39

20-Dodge: 39

19-Ford: 39

18-Chevrolet: 40

17-Hyundai: 43

16-Cadillac: 45

15-Mini: 46

14-Lincoln: 46

13-Volkswagen: 46

12-Subaru: 47

11-Mercedes-Benz: 47

10-Volvo: 48

9-Audi: 49

8-Nissan: 51

7-Buick: 51

6-BMW: 53

5-Acura: 53

4-Honda: 57

3-Mazda: 58

2-Toyota: 73

1-Lexus: 77

