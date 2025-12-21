Mahkeme kararı sonrası Elon Musk’ın serveti 700 milyar doları aştı

Yeni Şafak
12:56 21/12/2025, Pazar
Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Delaware Yüksek Mahkemesi’nin kararı sonrası servetini yeniden artırarak 700 milyar dolar barajını aştı. Böylece Musk, bu seviyeye ulaşan dünya üzerindeki ilk kişi oldu.

ABD’de Delaware Yüksek Mahkemesi’nin, Musk’ın 2018 yılında Tesla için hazırlanan performansa dayalı maaş ve hisse opsiyonu paketini yeniden geçerli sayması, servet artışında belirleyici oldu. Daha önce alt mahkeme tarafından iptal edilen paket, üst mahkemenin kararıyla yeniden yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararın ardından Tesla hisselerinde yaşanan yükseliş ve Musk’ın şirketteki hisse payının değer kazanması, toplam servetini yaklaşık 700 milyar doların üzerine taşıdı. Forbes ve Bloomberg milyarderler endekslerine göre Musk, dünyanın en zengin ismi konumunu da açık ara koruyor.

Musk'ın servetine halka arz desteği

Uzmanlar, Musk’ın servetindeki artışta yalnızca Tesla değil, SpaceX’in değerlemesi, yapay zekâ şirketi xAI ve sosyal medya platformu X’teki paylarının da etkili olduğuna dikkat çekiyor. SpaceX’in olası halka arzına yönelik beklentiler de Musk’ın servetini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Elon Musk, daha önce de 600 milyar dolar seviyesini aşarak rekor kırmıştı. Son gelişmeyle birlikte Musk, küresel servet liginde rakipleriyle arasındaki farkı daha da açmış oldu.



