İstanbul'da 1 Ocak'ta raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul'da 1 Ocak'ta raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu
, İstanbul’da 1 Ocak itibarıyla metro, tramvay ve hafif raylı sistemler dahil tüm raylı ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
Uygulama özellikle vatandaşların toplu taşımayı daha rahat kullanmasını sağlayarak yeni yılın ilk gününde yaşanması muhtemel trafik yükünü azaltmayı hedefliyor.
Yeni proje müjdesi
Yeni proje müjdesi
İstanbul'da Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnceleme Programı'nda konuşan Bakan Uraloğlu bir müjdeyi de İstanbullularla paylaştı. Uraloğlu
"Altunizade - Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hattımızı, Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlığımız üstlendi"
dedi.
#Abdulkadir Uraloğlu
#1 ocak
#raylı sistemler