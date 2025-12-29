Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da 1 Ocak'ta raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek

İstanbul'da 1 Ocak'ta raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:2929/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul'da 1 Ocak'ta raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu
, İstanbul’da 1 Ocak itibarıyla metro, tramvay ve hafif raylı sistemler dahil tüm raylı ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.


Uygulama özellikle vatandaşların toplu taşımayı daha rahat kullanmasını sağlayarak yeni yılın ilk gününde yaşanması muhtemel trafik yükünü azaltmayı hedefliyor.


Yeni proje müjdesi


İstanbul'da Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnceleme Programı'nda konuşan Bakan Uraloğlu bir müjdeyi de İstanbullularla paylaştı. Uraloğlu
"Altunizade - Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hattımızı, Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlığımız üstlendi"
dedi.



#Abdulkadir Uraloğlu
#1 ocak
#raylı sistemler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Ocak 2026 Perşembe toplu taşıma bedava mı?