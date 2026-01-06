Yeni Şafak
Diyarbakır’da biri kolonu çatlayan 5 katlı iki bitişik bina tahliye edildi

Diyarbakır'da biri kolonu çatlayan 5 katlı iki bitişik bina tahliye edildi

20:216/01/2026, Salı
DHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kolonlardan birinde çatlaklar oluşan bitişik 5 katlı 2 apartman tahliye edildi.

Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Bakır-3 Apartmanı’nın zemininde bulunan demirci dükkanının kolonlarından birinde akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin çalışmasının ardından Bakır-3 Apartmanı’nda oturanlar ekiplerin yardımıyla tahliye edildi. Bitişiğindeki 5 katlı Altaş Apartmanı da tedbir amaçlı boşaltıldı. 

Yapılacak incelemenin ardından 2 yapının durumu hakkında karar verilecek.

Altaş Apartmanı sakinlerinden Veysi Sarıcan, “Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Komşular bize haber verdi. Yan binanın kolonunun patladığını söylediler. Ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltmamızı istedi. Akrabalarımıza gideceğiz” dedi.

#Diyarbakır
#Apartman
#Kolon
