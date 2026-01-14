Yeni Şafak
Diyarbakır’da fabrikanın çatısını onarmak isterken 10 metreden düşen işçi öldü

21:4414/01/2026, Çarşamba
DHA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çırçır fabrikasının kar nedeniyle çöken çatısını onarmak isteyen Mehmet Tali, yaklaşık 10 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi’nde bulunan çırçır fabrikasında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle çatısı çöken fabrikanın onarımı sırasında kaynak yaptığı sırada dengesini kaybeden Mehmet Tali, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

 İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Tali’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tali’nin cenazesi, otopsi için Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Diyarbakır
#Fabrika
#Ölüm
