Üç ilin kesiştiği noktada: Dağın eteklerinde 'gizli hazine'! Türkiye’de eşi benzeri yok!

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan 1957 rakımlı sönmüş yanardağ Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt plato birçok canlı türü için yaşam alanı olma özelliği taşıyor. Yıllardır gizemini koruyan bu nokta, volkanik yapısıyla Türkiye'nin en şaşırtıcı doğal hazinelerinden biri olarak gösteriliyor. Akademisyenler Karacadağ'dan gelen kaynak suyuyla beslenen "doğal akvaryum"da, "sarı balık", "tatlısu kefali" ve "kaya balığı"nın yaşadığını tespit etti.

Diyarbakır'da sönmüş yanardağ Karacadağ eteklerinde yer alan, üç tür balığın yaşadığı yaklaşık 2 metrekarelik su kaynağı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan 1957 rakımlı sönmüş yanardağ Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt plato birçok canlı türü için yaşam alanı olma özelliği taşıyor.

Doğa tutkunlarına doğal yapısıyla farklı bir yürüyüş keyfi yaşatan plato, doğal kaynak sularıyla da serinletiyor. Platonun Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin kırsal Leblebitaş Mahallesi mevkisinde, etrafı taşlarla örülü yaklaşık 2 metrekarelik su kaynağı bulunuyor.

Akademisyenler Karacadağ'dan gelen kaynak suyuyla beslenen "doğal akvaryum"da, "sarı balık", "tatlısu kefali" ve "kaya balığı"nın yaşadığını tespit etti.

