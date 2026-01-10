İstanbul'da zincirleme kaza: Bir yaralı

Yeni Şafak
00:2010/01/2026, Cumartesi
AA
Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı. (Foto: Arşiv)
Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı. (Foto: Arşiv)

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilin refüje çıkıp iki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobil ile 2 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde ilerleyen 34 LL 6032 plakalı otomobil refüje çıktı, ardından aynı istikamette seyreden 34 AKP 494 plakalı hafif ticari araca çarptı. 34 AKP 494 plakalı araç da yol kenarında park halinde bulunan 34 MVK 719 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayı gören esnaf İbrahim Dilekçi, dükkanında oturdukları sırada gelen ses üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, "Kazayı görür görmez araçlara koştuk. Araçtaki yolcuları indirerek sakinleştirmeye çalıştık." dedi.



