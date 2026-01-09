Sarıyer’de motosiklet tamircisinde patlamanın ardından yangın çıktı: İş yeri sahibi yaralandı

Sarıyer'de motosiklet tamircisi olarak kullanılan iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sırasında içeride bulunan iş yeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Pınar Mahallesi Bahadır Sokak’taki 3 katlı binanın giriş katında motosiklet tamircisi olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, deposu benzin dolu olan motosiklete kaynak makinesiyle işlem yapıldığı sırada patlama oldu. Patlamanın ardından alevlerin yükselmesiyle iş yerinin sahibi son anda dışarıya çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler binanın üst katlarına sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralandığı belirlenen iş yeri sahibi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
'3-4 KERE PATLAMA SESLERİ DUYDUM'
Yangını gören vatandaş, "Yan taraftaki sitede oturuyorum, 3-4 kere patlama sesleri duydum havai fişek zannettim. Kapıdan çıkıp baktığımda baya bir yangın olduğunu gördüm koştuk geldik. Burada motosiklet dükkanı vardı. Dükkanın içinde patlama olmuş" dedi.
'BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ GELDİ'
Patlama sesini duyarak olay yerine gelen Müjdat Ocak, "Bir anda bir patlama sesi geldi, sonra alevler çıkmaya başladı. Bir ay önce de yine aynı böyle bir olay oldu aynı dükkanda. Ama o küçük çaplı bir şeydi, dışarıdaki motor patlamıştı. Bu sefer içeride patlayınca tüm motorlar alev aldı. Allahtan evlere sıçramadan itfaiyeler çabuk bir şekilde geldi, söndürdü. Büyük bir patlama sesi geldi ilk başta ondan sonra alevler yükseldi" dedi.