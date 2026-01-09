Sarıyer’de motosiklet tamircisinde patlamanın ardından yangın çıktı: İş yeri sahibi yaralandı

'BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ GELDİ'





Patlama sesini duyarak olay yerine gelen Müjdat Ocak, "Bir anda bir patlama sesi geldi, sonra alevler çıkmaya başladı. Bir ay önce de yine aynı böyle bir olay oldu aynı dükkanda. Ama o küçük çaplı bir şeydi, dışarıdaki motor patlamıştı. Bu sefer içeride patlayınca tüm motorlar alev aldı. Allahtan evlere sıçramadan itfaiyeler çabuk bir şekilde geldi, söndürdü. Büyük bir patlama sesi geldi ilk başta ondan sonra alevler yükseldi" dedi.