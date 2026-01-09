Yeni Şafak
Arnavutköy'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: Dört kişi yaralandı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada yaralanan dört kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Sultan Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki ağaca ardından karşı yönden gelen özel halk otobüsüne çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, otomobilin içinde sıkışan kişiyi kurtardı. 

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen özel halk otobüsündeki yolcu ile otomobilde bulunan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. 

