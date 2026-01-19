Elazığ’da hafif ticari araç park halindeki tıra arkadan çarptı: Karı koca hayatını kaybetti

Kaza, Elazığ-Malatya kara yolu Handekendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Avcı idaresindeki 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, yolun kenarında park halinde olan 47 ADY 394 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Ümit Avcı (67) ve eşi Nurten Avcı (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza yapan hafif ticari aracın hız kadranının 65 kilometre hızda kaldığı görüldü.