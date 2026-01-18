Yeni Şafak
Kastamonu’da otomobil şarampole yuvarlandı: İki kişi yaralandı

Kastamonu’da otomobil şarampole yuvarlandı: İki kişi yaralandı

23:3318/01/2026, Pazar
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu-Tosya karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’da otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu Sapaca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret A. idaresindeki 55 APC 428 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


