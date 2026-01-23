Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Yeni Zelanda'da toprak kayması: Ölü ve kayıplar var

Yeni Zelanda'da toprak kayması: Ölü ve kayıplar var

10:4323/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Yeni Zelanda'da toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti
Yeni Zelanda'da toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda meydana gelen toprak kaymasında 2 kişinin öldüğü bildirildi. Polis yetkilisi Tim Anderson, Bay of Plenty bölgesindeki kamp alanında meydana gelen toprak kayması sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Anderson, kayıp 6 kişiden birinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Kuzey Adası'nın bazı bölgelerinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonrası kaybolan kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Polis yetkilisi Tim Anderson, Papamoa bölgesinde meydana gelen heyelanda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bay of Plenty bölgesindeki kamp alanında meydana gelen toprak kayması sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Anderson, kayıp 6 kişiden birinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti.

Kuzey Adası'nın büyük bölümünü etkileyen şiddetli yağışlar sırasında Warkworth kasabası yakınlarında sel sularına kapılarak kaybolan kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.


#RNZ
#toprak kayması
#Yeni Zelanda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Manisa TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE