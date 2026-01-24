Ordu’da bir kişi evinde ölü bulundu

Yeni Şafak
21:3224/01/2026, Cumartesi
G: 25/01/2026, Pazar
IHA
Ordu’nun Ünye ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 38 yaşındaki Nazım Tursen Büberci, evinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Büberci’nin cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan bir kişi, evinde ölü bulundu.

Olay, Atatürk Mahallesi Yudum Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Nazım Tursen Büberci’nin odasına giren annesi, bir süredir haber alamayan oğlunu yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Anne, uyandırma çabaları sonuç vermeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Büberci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberinin ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şahsın odasında inceleme yaptı. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Büberci’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

