Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan yol temizlendi

Kar yığınlarının temizlendiği yol ulaşıma açıldı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Onbaşılar köyü Çamdalı mezrası yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yığınlarını temizleyerek yolu ulaşıma açtı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.
Onbaşılar köyü Çamdalı mezrası yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.
Yöre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, kar yığınlarını temizleyerek yolu ulaşıma açtı.
