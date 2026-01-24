Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Taş Yolu'na çığ düştü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Taş Yolu'na çığ düştü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

15:5624/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı
Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Taş Yolu'na çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçedeki tarihi Taş Yolu'na çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yol güvenliği sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın söz konusu güzergahı kullanmamaları, yetkililerden yapılacak resmi açıklamaları takip etmeleri önemle rica olunur. Can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız devam etmekte olup gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."


#çığ düşmesi
#Erzincan
#Kemaliye
#Tarihi Taş Yolu
#Taş Yolu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ 500 bin kura çekimi AYDIN T.C. kimlik no sorgulama kura sonuçları isim listesi