Balıkçılar fark etti: Denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

20:2624/01/2026, Cumartesi
IHA
Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi
Kocaeli'de tekneyle denize açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli bir kişi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine deniz polisleri tarafından bota çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi sahili açıklarında balıkçılar tarafından su üzerinde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu.


Başiskele Sahili’nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, tekne ile denize açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli bir kişiyi gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine adrese polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan kişi bota alındı. Burada yapılan incelemede kişinin öldüğü tespit edildi. Erkeğe ait ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, otopsi işlemlerin sonrası netlik kazanacak.



#Morg
#Dalgıç
#Ölü
