Yakınları haber alamıyordu: Evde ölü bulundu

23:5118/01/2026, Pazar
AA
Niğde’de yakınlarının bir süredir haber alamadığı 65 yaşındaki N.C, evinde ölü bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, N.C’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan N.C'den (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, N.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

N.C'nin cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


