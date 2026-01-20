Yeni Şafak
Aksaray'da 11 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

17:3920/01/2026, Salı
AA
Aksaray'da 11 yaşındaki çocuk, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Ankara'da yaşayan H.K, ailesiyle yarıyıl tatilini geçirmek için Sağlık beldesinde yaşayan anneannesinin evine geldi.

Komşularına giden anne ve anneanne eve döndüğünde çocuğu tüfekle vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından H.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, çocuğun kardeşi ve kuzeni B.S'yi (18) gözaltına aldı.




