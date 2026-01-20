Bahçelievler'de yangında şüpheli ölüm: Bir kişinin cesedi bulundu

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kimliği belirsiz ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın ardından ifadesi alınan inşaat bekçisinin, ölen kişinin Osman isminde evsiz biri olduğunu, elektrik sobası kullandığını ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini söylediği öğrenildi.