9 yıl hapisle aranan hükümlü Aydın'da yakalandı

21:5922/02/2026, Pazar
DHA
Hükümlü, 20 Şubat’ta ilçe girişinde yaya vaziyetteyken yakalanarak gözaltına alındı.
Aydın’ın Didim ilçesinde, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O., jandarma ekiplerince ilçe girişinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.O. (43), jandarma ekiplerince yakalandı.

Didim ilçe Jandarma Komutanlığı, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O.’yu, 20 Şubat’ta ilçe girişinde yaya vaziyetteyken yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Aydın
#Didim
#hükümlü
