15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Kayseri'de yakalandı

15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Kayseri'de yakalandı

20:1422/02/2026, Pazar
AA
Kaba üst aramasında 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaba üst aramasında 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri’de hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı. Şahsın, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan arandığı bildirildi.

Kayseri'de hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O. saklandığı adreste yakalandı.

Kaba üst aramasında 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


